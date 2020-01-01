فايلر يستقر على رحيل أحمد الشيخ

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان أحمد الشيخ قد تلقى عددًا من العروض المحلية، فى الأيام الماضية، من أكثر من فريق فى الدورى المصرى، أبرزهم نادي بيراميدز والذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.

جاء قرار فايلر بسبب عدم وجود العديد من اللاعبين في هذا المركز، بالإضافة إلى عدم اعتماده على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة التخطيط في النادي الأهلي قد تمسكت، باستمرار أحمد الشيخ، مع الفريق خلال الموسم المقبل بسبب حاجة المارد الأحمر لخدمات اللاعب.

وأشارت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي تحاول إقناع السويسري رينيه فايل بالإبقاء على أحمد الشيخ مع الفريق خلال الموسم المقبل.

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