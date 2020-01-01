موعد مباراة بريتنفورد ضد سوانزي في تصفيات ملحق الصعود للدروي الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يستضيف ملعب "جريفين بارك" مساء اليوم، لقاء العودة بين فريقي سوانزي سيتي وبرينتفورد، في إطار مباراة تصفيات ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين، قد أقيمت على ملعب "الحرية" الخاص بنادي سوانزي، وانتهت بتفوق الأخير بهدف دون رد، سجله المهاجم الغاني أندريه أيو.

وتذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

وسيواجه المتأهل من تلك المواجهة، المتأهل من المباراة الأخرى، والتي تجمع كارديف سيتي بفريق فولهام، في مباراة الملحق النهائية، والتي ستحدد الفريق الثالث المتأهل للبريمييرليج.

وصعد بشكل مباشر فريقي وست بروميتش ألبيون وليدز يونايتد، بعد انتهاء مباريات البطولة.

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