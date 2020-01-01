الأهلي يبحث عن بديل موليكا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:33 م
موليكا
موليكا
علي خلاف
تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رؤية المدرب السويسري رنيه فايلر.

يخطط مسؤولو النادي الأهلي، للبحث عن بديل لصفقة المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا، لاعب تي بي مازيمبي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكان جاسكون موليكا، قد وافق على عرض ليل الفرنسي، مفضلا الذهاب للاحتراف الأوروبي على ارتداء قميص النادي الأهلي، وهوا ما دفع مسؤولي الأخير للبحث عن بديل قوي.

من جانبه تحدثت مصادر صحفية داخل جدران القلعة الحمراء، عن ، بديل اللاعب الكونغولى جاكسون موليكا بعد تعثر انتقاله للنادي الأهلي، واقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف ليل الفرنسى. 

وأوضحت المصادر أن المغربى وليد أزارو اقترب من العودة للأهلى بعد فشل صفقة موليكا، وهناك اتجاه قوى لإعادة اللاعب من جديد للقلعة الحمراء بنهاية الموسم.

وأتمت المصادر أن مسؤولي لجنة التخطيط يرغبون في إقناع السويسرى رنيه فايلر بالمهاجم المغربي ومنحه فرصة جديدة، بحجة أن أرقامه ومشاركته تعتبر هى الأفضل بين مهاجمى الفريق فى السنوات الأخيرة.

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