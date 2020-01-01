صالح جمعة يرفض الإسماعيلي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدثت مصادر صحفية، عن مصير صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رفض المدرب السويسري رنيه فايلر، بقاؤه مع الأحمر.

وأوضحت المصادر أن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رفض بشكل مبدئى فكرة الانتقال لصفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة.

من جانبه تحدثت المصادر، أن مسؤولي الاسماعيلي، أبدوا رغبتهم فى ضم صالح جمعة، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وتابعت المصادر، أن صالح جمعة رفض الفكرة حيث يضع كل تركيزه مع النادى الأهلى على أمل الحصول على فرصة المشاركة فى المباريات.

الجدير بالذكر أن جهاز الكرة بالنادي الأهلي، قد نجح فى إقناع السويسرى فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول، ، بالعفو عن جمعة وإعادته للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع القلعة الحمراء.

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