الأهلي يفاجئ أزارو بقرار جديد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي مسؤولي النادى الأهلى فى الحفاظ على المهاجم المغربي وليد أزارو وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن اللاعب انتهت إعارته من فريق الأتفاق السعودى .

وكان اللاعب قد قرر رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رحيله وعدم الحاجة إليه ولكن يتمسك مسؤولي القلعة الحمراء بخدمات اللاعب .

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن مسؤولي النادى الأهلى يسعوا لإقناع اللاعب بالتجديد لمدة ثلاث سنوات لتحصين اللاعب من العروض الخارجية خاصة أن اللاعب يُعد ضمن هدافين الفريق .

ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا فى السادس من أغسطس المقبل.



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