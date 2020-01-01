مانشستر سيتي يقدم عرضا رسميا لضم كوليبالي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
واصل نادي مانشستر سيتي محاولاته للحصول على خدمات نجم دفاع فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولكن الأخير يرفض التفريط في اللاعب بالموسم القادم.

وأكدت شبكة "سكاي إيطاليا" أن نادي مانشستر سيتي عرض على نابولي الحصول على السنغالي كاليدو كوليبالي مقابل 65 مليون يورو، لكن النادي الإيطالي رفض الاستغناء عن لاعبه وتمسك باستمراره مع الفريق.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن نادي نابولي يريد الحصول على مبلغ 80 مليون يورو للموافقة على رحيل المدافع السنغالي في الصيف المقبل.

ويرفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تقديم عرضًا بقيمة مالية أكبر من 65 مليون يورو لضم كوليبالي، ويرفض الموافقة على الشروط المالية لنادي نابولي.

ويمتد عقد كاليدو كوليبالي مع نابولي إلي 2023، ولا يمكنه الرحيل إلا بموافقة إدارة النادي الإيطالي.

ويحظي المدافع السنغالي بإهتمام عدد من أندية أوروبا للحصول على خدماته منهم مانشستر سيتي، وليفربول، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

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