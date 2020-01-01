الشحات يكشف موعد عودته للمباريات ومثله الأعلى محليا وعالميا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف حسين الشحات، لاعب فريق النادي الأهلي، موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والجاهزية للمباريات مع المارد الأحمر بعد جراحة الفتاق التي خضع لها.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "يفصلني عن العودة للتدريبات الجماعية من 4-5 أسابيع، بعدها أستطيع التواجد والدخول في التدريبات مع الفريق".

وأضاف "أخوض في الوقت الحالي تدريبات خاصة خفيفة بالتنسيق مع الطبيب المعالج لي".

واعتبر الشحات، أن محمد أبو تريكة مثله الأعلى محليا وعالميا كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مشيرا إلى أنه لم يختر ليونيل ميسي نجم برشلونة لأنه من مشجعي ريال مدريد.

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