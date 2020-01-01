باهر المحمدي يفجر مفاجأة داخل إدارة الإسماعيلي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أصر باهر المحمدي، الظهير الأيمن بنادي الإسماعيلي، الرحيل نهائياً عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، من أجل غلق ملف الإنتقال للنادي الأهلي.

ويسعى الأهلي لضم باهر المحمدي لتعويض رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، الذي رفض تجديد عقده، وقرر الرحيل إلى صفوف فريق بيراميدز في الموسم المقبل.

ورفض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، رحيل باهر المحمدي خوفاً من غضب جماهير الدراويش، وذلك حال انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.

وطالب المحمدي الحصول على الاستغناء الخاص به للرحيل إلي أحد أندية الخليج، ولكن ليس على سبيل الإعارة، ومن هنا وقعت الأزمة بين اللاعب و إدارة الفريق.

ويرغب باهر المحمدي في الرحيل نهائياً عن صفوف النادي الإسماعيلي، وعلى الجانب الآخر ترغب إدارة الدراويش برحيله على سبيل الإعارة.

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