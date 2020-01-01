عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
اعلنت الفنانة رحاب الجمل، عن وفاة والدتها صباح اليوم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتبت "الجمل"، منشورًا قالت فيه: "إنَّ لله وإنا إليه راجعون، والدتي في ذمة الله"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رحاب الجمل، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "اتنين في الصندوق"و "البرنس"، وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أن مسلسل" البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلي، محمد جمعة، أيمن عزب، علاء زينهم، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

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