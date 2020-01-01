الأرصاد تعلن طقس عيد الأضحى (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن طقس عيد الأضحى لن يختلف كثيرًا عن الطقس الذي نشهده الأيام الحالية، لافتًا إلى أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ما بين درجتين لـ 3 درجات.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الطقس حار رطب على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، معتدل نسبيًا على السواحل الشمالية خاصة المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية وتصل درجة الحرارة على أقصى جنوب الصعيد لـ 46 درجة، مع ارتفاع نسب الرطوبة.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك فرص لتساقط الأمطار على جنوب الصعيد نتيجة الأمطار الغزيرة الموجودة في السودان، مشددًا على أن درجات الحرارة خلال أيام العيد 35-37 درجة، ولن تتجاوز 37 درجة على القاهرة، محذرًا من الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية في الصباح الباكر.





وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا





شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري، والرياح معتدلة.





شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.





طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.





طقس الأربعاء ليلًا





طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





طقس لطيف على السواحل الشمالية.





طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.





نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس





تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



