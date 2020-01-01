إسلام إبراهيم يتغزل في دنيا ماهر عبر الـ"إنستجرام"

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شاركت الفنانة دنيا ماهر، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت دنيا، خلال مقطع الفيديو على شاطئ البحر برفقة الفنان إسلام إبراهيم".





وقال إسلام، خلال مقطع الفيديو لـ دنيا: "دنيا دي حتة سكرة عارف السكر المكعبات هو دنيا دي قمر"؛ بينما علقت ماهر، قائله: "ياترى بنخطط لإيه".





ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"انا مش مطمنة للتجمع المفاجئ ده" وأضاف آخر"يارب اللي في بالي ويككون جزء تاني".





يذكر أن آخر أعمال دنيا ماهر، مسلسل "ب100 وش" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام إبراهيم.