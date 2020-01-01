عاجل.. "حماية المستهلك" تلزم أوبر بضوابط جديدة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
محمد عصام

كشف جهاز حماية المستهلك أنه الزم شركة اوبر للنقل الذكي، بتوفير الأمان للمستخدمين بعد حادثة تعرضت لها إحدى المواطنات على يد سائق في الشركة.



وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام الجهاز باستدعاء شركة أوبر لفحص شكوى احدى الشاكيات بعد انتشارها على موقع التواصل الاجتماعى ( فيسبوك) تضررت فيها من سوء الخدمة المقدمة اليها وقامت بالاشارة الى الجهاز فى محاولة منها لطلب المساعدة نظراً لعدم استجابة الشركة لها.



وأضاف رئيس الجهاز أن مدير الصفحة الرسمية للجهاز على الفيسبوك قد رصد وجود الشكوى والاستغاثة من المواطنة تتضرر فيها من سوء تقديم الخدمة من جانب سائق شركة أوبر وقيامه بالتعدى عليها وفور تحريرها لمحضر شرطة رفضت الشركة امدادها ببيانات السائق وقامت باغلاق حسابها على التطبيق ، وعلى الفور تم التواصل مع الشاكية وتسجيل شكوى بالجهاز قيدت برقم430233 وتم استدعاء الشركة لمقر الجهاز لمناقشتها فى الشكوى المقدمة من الشاكية.



وأشار رئيس الجهاز الى انه قد تم الزام الشركة برد قيمة الرحلات التى تم خصمها من البطاقة الائتمانية للشاكية بالاضافة الى بحث رفع الايقاف الذى تم على حساب الشاكية على التطبيق كنتيجة لتقديمها الشكوى ضد السائق ، وتوفير كافة البيانات المطلوبة على ذمة المحضر المحرر من الشاكية ، كما أفادت الشركة بأنه قد تم ايقاف تعامل الشركة مع السائق نهائياً.



وتابع "سمير" أنه قد تم الاتفاق مع الشركة على تفعيل خاصية(SOS) بالتطبيق تتيح للعملاء الذين قد لا يشعرون بالأمان أثناء الرحلة بالتواصل خلال التطبيق مع فريق متخصص خلال دقائق قليلة لتقديم المساعدة دون أن يشعر السائق، وتعهدت الشركة بالانتهاء من تفعيل تلك الخاصية بناء على طلب الجهاز قبل نهاية اغسطس 2020.

 

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فضائح اوبر حماية المستهلك وأوبر اوبر أوبر وكريم أوبر

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