"شكراً لكل امرأة".. رايا أبي راشد توجه رسالة للمرأة عبر "إنستجرام"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

نشرت رايا أبي راشد، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا. 


وظهرت "أبي راشد"، ببلوزه بيضاء، و"جيبه"، معلقه عليها: "شكراً لكل امرأة علّمتني، ألهمتني، ساندتني، وغيّرتني للأفضل.. بتأمّل كون عم بعمل نفس الشي لغيري.. بحييكن وبحبكن".


وجاء تفاعل الجمهور مع الصور، من خلال ختصية التعليقات وكانت أبرزها " انتي عسل ودمك خفيف، جميلة ".
 

وكانت رايا أبي راشد قد آثارت الجدل في الفترة الأخيرة، بسبب مشاركتها صور بميك أب مما جعل الجمهور يعتقد إجرائها عملية تجميل.



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