"شكراً لكل امرأة".. رايا أبي راشد توجه رسالة للمرأة عبر "إنستجرام"
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:00 ص
سعد نبيل
نشرت رايا أبي راشد، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.
وظهرت "أبي راشد"، ببلوزه بيضاء، و"جيبه"، معلقه عليها: "شكراً لكل امرأة علّمتني، ألهمتني، ساندتني، وغيّرتني للأفضل.. بتأمّل كون عم بعمل نفس الشي لغيري.. بحييكن وبحبكن".
وجاء تفاعل الجمهور مع الصور، من خلال ختصية التعليقات وكانت أبرزها " انتي عسل ودمك خفيف، جميلة ".
وكانت رايا أبي راشد قد آثارت الجدل في الفترة الأخيرة، بسبب مشاركتها صور بميك أب مما جعل الجمهور يعتقد إجرائها عملية تجميل.
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Challenged accepted from 3 of my favourite girls @jazmasri @sarayassine_ & my cousin-sister @alyach22 I wouldn’t miss an opportunity to express my eternal support & appreciation for all the inspiring, brave, and all-around amazing women everywhere! I learnt sooo much from soo many women in my personal life & career. Never let anyone tell you what you can or cannot do or be! Big love 🤍✊🏼 شكراً لكل امرأة علّمتني، ألهمتني، ساندتني، وغيّرتني للأفضل.. بتأمّل كون عم بعمل نفس الشي لغيري.. بحييكن وبحبكن. 🤍 #ChallengeAccepted #WomenSupportingWomen #النساء_للنساء