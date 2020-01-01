حليمة بولند: "أتمنى تنفيذ اشد عقوبة عليا إذا اثبت فسادي"

Advertisements

ردت الفنانة الإعلامية حلمية بولند، على الاتهامات التي وجهت لها في قضية غسيل أموال ومنعها من السفر، وهو القرار الذي الذي أعلنت عنته السلطات الكويتية، منذ أيام قليلة بجانب عدد آخر من المشاهير، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها،على حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وقالت حليمة، خلال مقطع الفيديو: "أولا أحب أشكر كل اللي سألوا عني في كل أنحاء الدول العربية.. ثانيا الحمد لله أننا في دولة مؤسسات ودستور وقانون وما في أحد فوق القانون لأننا كلنا سواسية ونحترم نزاهة القانون الكويتي".



وأضافت: "قبل تقريبا أسبوعين تكلمت في برنامجي هنا الكويت.. وطالبت بسن قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل في جريمة غسيل الأموال واليوم أنا أشكرهم على محاربة الفساد".





وتابعت: "والله لو أنا مشاركة في هذه الجريمة الشنيعة تجاه وطني.. فأتمنى أن أكون أول وحده أحاسب ويتخذون اتجاهي العقوبة الشديدة".

