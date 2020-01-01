المكسيك تتجاوز 400000 إصابة بكورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تجاوزت المكسيك 400 ألف حالة اصابة بالفيروس التاجى يوم الثلاثاء بعد أن سجلت وزارة الصحة 7220 حالة جديدة. فقد أبلغت الدولة الآن عن إجمالي 402،697 حالة اصابة مؤكدة بـ Covid-19. كما سجلت الوزارة 854 حالة وفاة جديدة من الفيروس التاجي الثلاثاء، ليصل عدد القتلى في المكسيك إلى 44876.

وعلي صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الاسترالي دانيال اندروز، اليوم الاربعاء، إن ولاية فيكتوريا الاسترالية سجلت 295 حالة اصابة بكوفيد 19 يوم الثلاثاء. كما سجلت أيضًا تسع وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات على مستوى الولاية إلى 92 حالة.

قال رئيس الوزراء أندروز، "إذا كنت مريضًا، يجب أن تخضع للفحص"، كما حث الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض على البقاء في المنزل وإجراء الاختبار. وأضاف أن "هذه إلى حد كبير موجة ثانية تغذيها الفاشيات في أماكن العمل".

وقد أعلن أندروز أيضًا أنه تم اختبار 18،077 شخصًا يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت في فيكتوريا إلى 1،554،705.

قالت شرطة فيكتوريا إنها غرمت 103 أفراد خالفوا توجيهات المسؤول الصحي على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بما في ذلك ثلاثة أشخاص غرموا بسبب تجمعهم للاحتفال بعيد ميلاد.

وتأتي أرقام فيكتوريا الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه ولاية كوينزلاند أنها ستغلق حدودها أمام سيدني ابتداء من يوم السبت للحد من انتشار الفيروس. وقد أفادت ولاية نيو ساوث ويلز، ولاية سيدني، عن 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء.


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