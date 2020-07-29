شاهد.. محمد رمضان ينشر صورة جديده له بصحبة أولاده

نشر الفنان محمد رمضان صورة له، برفقة أولاده، كنز وعلي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، وكالعادة لاقت الصورة تفاعل كبير من محبيه، ومتابعيه.









وظهر رمضان وأولاده، في الصورة وهما يجلسان على حمام السباحة، معلقًا عليها: " علي و كنز محمد رمضان اللهم احفظ اطفالنا جميعاً".









وطرح الفنان محمد رمضان، أغنيتة الجديدة "تيك توك"، وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع" الفيديوهات" يوتيوب" وحازت الأغنية علي إعجاب الجماهير ونالت الكثير من المشاهدات علي "يوتيوب" في وقت قصير جداً، وهذا هو المعروف بالنسبة لأعمال محمد رمضان سواء في الغناء او التمثيل.









يشار إلى طرح محمد رمضان، أيضاً منذ فترة ليست بالبعيدة أغنية" كورونا فيروس " وتصدرت مؤشرات البحث في يوتيوب ووسائل التواصل الإجتماعي " وحازت ايضاً علي الكثير من المشاهدات، كما انه أبهر الجمهور بادائة في مسلسل" البرنس" الذي عرض علي شاشة الdmc في شهر رمضان.



