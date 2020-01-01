نتائج مبشرة.. مستشار الرئيس يعلن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:46 ص
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
الفجر
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن هناك تناقصا في حالات الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك الحالات الحرجة داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أنه يجب استمرار الحذر والترقب واستخدام الكمامات ومنع التكدس لتجاوز هذه المرحلة بسلام.

وأضاف تاج الدين، أن هناك تراجعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وشدتها، قائلا: الخطر قل ولكن الفيروس لم يختف وأن هناك نتائج مبشرة بخصوص ظهور لقاح فيروس كورونا في أكتوبر المقبل.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن موسم الإصابة بالفيروسات التنفسية ينشط بداية شهر أكتوبر حتى مارس، مشيرًا إلى أن الوصول للحالة صفر في مصر يتوقف على طبيعة الفيروس واحتمالات توطنه على مستوى العالم، قائلا: "احتمال توطن الفيروس كمرض تنفسى متكرر في الشتاء أمر قائم لكنه غير مؤكد".

ونعى الدكتور محمد عوض تاج الدين، وفاة الطبيب الراحل محمد مشالي، قائلا: "الله يرحمه وله كل الرحمة بهذا العطاء، وهناك أمثلة كثيرة في مصر على تعامل وإنسانية الأطباء، وهو عنوان متميز".

وتواصل الدولة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وجاء حصاد جهود الدولة أمس الثلاثاء كالتالي:

خروج 1121 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم.

وتم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 39 حالة جديدة.

طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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