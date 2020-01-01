فيتنام تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا في دا نانج

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أكدت فيتنام ثمانية إصابات جديدة بـ Covid-19 في منتجع منتجع في دا نانج، وفقًا للصحيفة الحكومية الرسمية، تشينهفو. وقد سجلت دا نانغ 29 إصابة جديدة خلال الأيام الخمسة الماضية.و ترفع الحالات الجديدة العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في فيتنام إلى 446، بينما لا يزال عدد القتلى عند الصفر.



وقد وضع أكثر من 16000 شخص ممن هم على صلة وثيقة بالحالات المؤكدة في دا نانغ أو دخلوا "مناطق الجائحة" تحت المراقبة الطبية. من بينهم، تم وضع 12996 شخصًا في مخيمات الحجر الصحي المركزية، حسبما ذكر تشينهفو.



وفي يوم الإثنين، أُمر 80 ألف سائح بمغادرة دا نانغ، بعد تفشي جديد للمدينة بعد حوالي 100 يوم من عدم وجود انتقال محلي.



وعلي صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة اليابانية 981 حالة جديدة من مرض الكوفيد 19 يوم الثلاثاء - وهي أعلى زيادة يومية في البلاد منذ بدء الوباء. سابقًا، كان أعلى ارتفاع يومي للبلاد هو 966 حالة مسجلة في 23 يوليو.



ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المبلغ عنها في اليابان الآن 32613، مع 1014 حالة وفاة. فقد سجلت محافظتا أوساكا وأيتشي أعلى حالات إصابة يومية يوم الثلاثاء. وسجلت أوساكا 155 حالة إصابة، بينما أكد آيتشي 110 حالات إصابة.





وفي سياق آخر، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الهند إلى 1.5 مليون شخص، اليوم الأربعاء، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.



سجلت الهند مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في 17 يوليو، بعد ستة أشهر من اكتشاف أول إصابة لها في 30 يناير. ومنذ ذلك الحين، استغرق الأمر 12 يومًا فقط لتسجيل نصف مليون حالة أخرى.



حتى يوم الأربعاء، أبلغت الهند عن إجمالي 1،531،669 حالة - وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. يشمل المجموع 34193 حالة وفاة.



أجرت البلاد 17،743،740 اختبارًا لفيروس كورونا حتى 28 يوليو. ولديها حاليًا 509447 حالة نشطة لـ Covid-19. وقد تعافى 988،029 شخصًا من الفيروس، وفقًا لوزارة الصحة والرعاية الأسرية الهندية.



في الهند، لا يعتبر المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومعتدلة مصابون بالفيروس الا إذا استوفوا شروطًا معينة، ولا يلزم إجراء اختبار للتأكد من أنه لم يعد لديهم الفيروس.

