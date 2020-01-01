هكذا يظهر أحمد بدير في الحكاية الثانية من فيلم "قمر 14"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يُشارك الفنان أحمد بدير، في فيلم "قمر 14"، ويُجسد خلال الأحداث دور والد الفنانة أسماء أبو اليزيد وهو أب صعيدي، وذلك في الحكاية الثانية، والفيلم تور أحداثه فى إطار رومانسي، و يحتوي على خمس درامية، ولكل خط منه حكاية درامية.

فيلم "قمر١٤"، يُشارك في بطولتت غادة عادل، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء، ليلى عز العرب، خالد النبوي، شيرين رضا، وهو من إخراج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي.


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير السينمائية، فيلم "دفع رباعي"، وهو من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وقصة جمال ربيع سيناريو وحوار محمد عواد، بطولة أحمد عزمي، محسن منصور، سناء يوسف، علاء زينهم.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد بدير الدرامية هو مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩، وهو بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، جميل برسوم، نهال عنبر، إدوارد، جمال عبد الناصر، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطي.

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