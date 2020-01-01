رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
تقدم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعبا بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء والنماء ودوام التوفيق لمصر والأمة العربية والإسلامية.

كما هنأ أسرة جامعة حلوان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليسر والبركات.

وأشاد نجم، في هذه المناسبة، بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلصة، وبعطائه المتواصل والمستمر للعبور بالبلاد من أي أزمة تواجهها، وتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر. 

وفي سياق آخر، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعيًا الله أن يعيدها على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية وهي تنعم بالأمن والاستقرار والسلام.

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

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