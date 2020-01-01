الولايات المتحدة تسجل أكثر من 61000 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تم تأكيد ما لا يقل عن 61660 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و1224 حالة وفاة مرتبطة به في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

يبلغ عدد الحالات التراكمية في الولايات المتحدة الآن 4،351،997، بما في ذلك 149،256 حالة وفاة، وفقًا للجامعة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وفي سياق اخر، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الهند إلى 1.5 مليون شخص، اليوم الأربعاء، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.

سجلت الهند مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في 17 يوليو، بعد ستة أشهر من اكتشاف أول إصابة لها في 30 يناير. ومنذ ذلك الحين، استغرق الأمر 12 يومًا فقط لتسجيل نصف مليون حالة أخرى.

حتى يوم الأربعاء، أبلغت الهند عن إجمالي 1،531،669 حالة - وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. يشمل المجموع 34193 حالة وفاة.

أجرت البلاد 17،743،740 اختبارًا لفيروس كورونا حتى 28 يوليو. ولديها حاليًا 509447 حالة نشطة لـ Covid-19. وقد تعافى 988،029 شخصًا من الفيروس، وفقًا لوزارة الصحة والرعاية الأسرية الهندية.

في الهند، لا يعتبر المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومعتدلة مصابون بالفيروس الا إذا استوفوا شروطًا معينة، ولا يلزم إجراء اختبار للتأكد من أنه لم يعد لديهم الفيروس.

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