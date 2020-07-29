شاهد.. إليسا تروج لأغنيتها الجديدة "مرأة" عبر "إنستجرام"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
روجت الفنانة إليسا، لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "مرأة"، من خلال نشر كوفر الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت إليسا، على الصورة قائله: "مرأة مرأة على الارض"؛ ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "جمالك الوس" وأضاف آخر"والله العظيم خرافي بشكل مو طبيعي كل كوفر تسوينه أضخم من التاني لوف يو إليسا".


يذكر أن آخر أعمال إليسا، أغنية "صاحبة رأي" وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ومن ألحان سامر أبو طالب، ومن توزيع هادي شرارة.


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