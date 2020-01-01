ألمانيا تسجل 684 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 206926 حالة خلال آخر 24 ساعة.

ووفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بواقع 684 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وأشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، إلى أن العدد الإجمالي للوفيات في ألمانيا بلغ 9128، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وتعافي أكثر من 190 الف شخصا بعد شفائهم من المرض.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وقد أودى الفيروس القاتل، حتى الآن، بحياة نحو 650 ألف شخص من بين أكثر من 16.5 مليون مصاب حول العالم.