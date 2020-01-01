في ظل أزمة كورونا.. دعاء يوم التروية لغير الحاج (أدعية مكتوبة)

لم يستطع معظم المسلمين أداء مناسك الحج هذا العام نظرا لظروف البلاد وتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، لذا يبحثون عن دعاء يوم التروية لغير الحاج ليقومون بترديده في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة لعام 1441 هجريا.





ويعتبر يوم التروية من أفضل الأيام عند الله يستحب فيه الصيام والصلاة والدعاء والتهليل والتكبير، وعن أفضل الأدعية التي يمكن للمسلم ترديدها في هذا اليوم ما يلي:





- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.





- اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً.





- اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير.





- اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا.