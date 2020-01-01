بريطانيا توقع عقدا للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا

وقعت بريطانيا، صباح اليوم الأربعاء، عقدا للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح شركة "سانوفي" المحتمل ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات في بريطانيا، تراقب عن كثب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في وجهات أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا بعد فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على المسافرين من إسبانيا في ذروة موسم العطلة الصيفية.

وقالت وزيرة الصحة البريطانية، هيلين واتلي، لشبكة "سكاي نيوز" عندما سُئلت عن ألمانيا وفرنسا ربما بجوار الحجر الصحي: "علينا إبقاء الوضع قيد المراجعة وأعتقد أن هذا ما يتوقعه الجمهور منا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "إذا رأينا المعدلات ترتفع في بلد لا توجد فيه حاجة في الوقت الراهن للحجر الصحي، إذا رأينا المعدلات ترتفع، فسيتعين علينا اتخاذ إجراء لأننا لا نستطيع المخاطرة بانتشار الفيروس مرة أخرى عبر المملكة المتحدة".

فرض الحجر الصحي البريطاني على إسبانيا هو أحد المؤشرات الأكثر وضوحًا حتى الآن على أن أوروبا قد تواجه موجة ثانية من الاضطراب الاقتصادي حيث تتدافع الحكومات لتجنب ارتفاع الحالات من البحر الأبيض المتوسط إلى بحر الشمال.