الصين تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الثلاثاء، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع يوم الاثنين الذي سجلت فيه 68 إصابة.

وقد رصدت السلطات الصحية الصينية، 3 إصابات مستوردة، مقابل 4 حالات مستوردة سجلت قبلها بـ24 ساعة.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، عن 27 إصابة جديدة دون أعراض، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيها 34 حالة بلا أعراض.

أما العاصمة بكين، فقد سجلت فيها إصابة جديدة واحدة، وهو نفس الرقم المسجل يوم الاثنين.



