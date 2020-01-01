الصين تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الثلاثاء، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع يوم الاثنين الذي سجلت فيه 68 إصابة.

 

وقد رصدت السلطات الصحية الصينية، 3 إصابات مستوردة، مقابل 4 حالات مستوردة سجلت قبلها بـ24 ساعة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، عن 27 إصابة جديدة دون أعراض، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيها 34 حالة بلا أعراض.

 

أما العاصمة بكين، فقد سجلت فيها إصابة جديدة واحدة، وهو نفس الرقم المسجل يوم الاثنين.


وشهدت منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد تفشي فيروس تاجي جديد في عاصمتها أورومتشي منذ 15 يوليو، بعد حوالي خمسة أشهر من عدم ظهور حالات جديدة.

 

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء الصين الآن 83959، وفقا للجنة الصحة الوطنية. ولا يزال عدد القتلى عند 4634

 

وفي الوقت نفسه، سجلت الولايات المتحدة 56336 اصابة جديدة من مرض كوفيد 19، و1076 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس يوم الاثنين، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز.

 

وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 4290259 حالة اصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، بما في ذلك 148011 حالة وفاة على الأقل، وفقًا للجامعة.


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