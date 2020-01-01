فضل يوم عرفة.. البحوث الإسلامية توضح فضل صيام يوم عرفة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر
يبحث معظم المسلمين اليوم عن فضل يوم عرفة، لمعرفة فضل الصيام في هذا اليوم العظيم الذي يوافق غدا الخميس 30 من يوليو الجاري لعام 2020 ميلاديا، والتاسع من ذي الحجة لعام 1441 هجريا.

وعن فضل يوم عرفة، أوضح الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، أن يوم عرفة من أحب الأيام إلى الله وأفضل أيام الدنيا.

وخلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر2"، أكد أن الرسول محمد صلى الله عليه سلام أرشدنا بالتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال لمضاعفة الثواب والأجر خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، خاصة يوم عرفة.

ويجب أن يحرص المسلم في يوم عرفة على الصوم والذكر والصدقات وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الغير ومساعدة الفقراء والأيتام وتلاوة القرآن الكريم والإكثار من التكبير والتهليل.

أما فضل يوم عرفة، وخاصة عندما يصوم المصلم في هذا اليوم، يغفر الله له ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، كما يغفر الله لكل من وقف بعرفة وكل من دعا وتوسل إلى الله عز وجل في هذا اليوم العظيم.

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