عاصي الحلاني لجمهوره عبر "توتير": "لن تكون سوى ذكرى"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:24 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
يحرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر حسابته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.


حيث نشر عاصي الحلاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة له وعلق قائلاً: "يومًا ما لن تكون سوى ذكرى في قلوب البعض ، فاحرص على أن تكون ذكرى جميلة".


يذكر أن الفنان عاصى الحلانى حصد 400 ألف مشاهدة بأحدث كليباته "رجعتيني لبدايتي"، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصى الحلانى  من كلمات: عبير ابو اسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.

كما يستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.

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