محمد فؤاد يطرح أغنيته الدينية الجديدة "شكوى إلى الله" (فيديو)





طرح الفنان محمد فؤاد، كليب أغنية الجديدة "شكوى إلى الله" من ساعات قليلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





الأغنية من كلمات وألحان محمد فؤاد وتوزيع كريم عبد الوهاب وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في محافظة الفيوم.





كان محمد فؤاد، نعى طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي، الذي توفى عن عمر يناهز 82 عاما، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





وعلق "فؤاد"، على الصورة قائلاً: "علي إنسان وفقه الله لخدمة عباده.. نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله.. وان يجعل عمله الصالح في ميزان حسناته و ان يسكنه فسيح جناته".



