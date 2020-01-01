أول رد من نقيب الممثلين أشرف زكي على أزمة حنان شوقي واستغاثتها بالرئيس السيسي





علق نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، على أزمة الفنانة حنان شوقي مع إحدى شركات الإنتاج واستغاثتها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل قائلًا إن حنان شوقي لم تتقدم بشكوى رسمية للنقابة فيما يخص هذا الأمر.





وأشار في تصريحات صحفيةى إلى أنه عندما حاولت النقابة التدخل اكتشفت أن الممثلة رفعت دعوى قضائية على المنتج طارق صيام، وفي هذه الحالة تغل يد النقابة.





ولفت إلى أن شوقي، سلكت هذا الاتجاه بالرغم من توصل أحد أعضاء المجلس لاتفاق مع المنتج على منح شوقي مستحقاتها المالية، بنظام الأقساط الشهرية.

وفي ختام رده أكد النقيب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه مسئوليات كبيرة للغاية، وفي حال واجهت أي فنان مشكلة ما عليه اللجوء للنقابة أو الاتحاد العام للنقابات الفنية، وليس التوجه مباشرة إلى الرئيس.





كانت حنان شوقي، صرحت بأنها منذ 3 سنوات لم تستطع تحصيل مستحقاتها المالية من إحدى شركات الإنتاج.

وعلقت قائلة "بتنقط بالفلوس"، في إشارة إلى حصولها على أجزاء بسيطة من أموالها.

وأشارت في تصريحات صحفية، أنها كل فترة تحصل على وعود بتقاضي الأموال ولكنها لا تتقاضاها، كما لفتت إلى تواصلت مع نقيب الممثلين الذي تكن له كل الاحترام ولكنه في النهاية طلب منها اللجوء للقضاء.



