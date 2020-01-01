"بتنقط بالفلوس".. حنان شوقي تطورات جديدة بشأن نزاعها مع إحدى شركات الإنتاج

قالت الفنانة حنان شوقي أنها منذ 3 سنوات لم تستطع تحصيل مستحقاتها المالية، وعلقت قائلة "بتنقط بالفلوس"، في إشارة إلى حصولها على أجزاء بسيطة من أموالها.





وأشارت في تصريحات صحفية، أنها كل فترة تحصل على وعود بتقاضي الأموال ولكنها لا تتقاضاها.



