"بتنقط بالفلوس".. حنان شوقي تطورات جديدة بشأن نزاعها مع إحدى شركات الإنتاج
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:44 ص
قالت الفنانة حنان شوقي أنها منذ 3 سنوات لم تستطع تحصيل مستحقاتها المالية، وعلقت قائلة "بتنقط بالفلوس"، في إشارة إلى حصولها على أجزاء بسيطة من أموالها.
وأشارت في تصريحات صحفية، أنها كل فترة تحصل على وعود بتقاضي الأموال ولكنها لا تتقاضاها.
ولفتت إلى تواصلت مع نقيب الممثلين الذي تكن له كل الاحترام ولكنه في النهاية طلب منها اللجوء للقضاء.
كانت حنان شوقي، استغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتبت "شوقي قائله: "مناشدة....اناشد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي رئيس المصريين..واقول له..يا سيادة الرئيس..حضرتك قولت قبل كده..ان كل فرد في مصر هياخد حقه..ونحن لا نرضى بظلم احد...وها انا اشكو اليك من انسانة مصرية تعيش على ارض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن..ويرفضون ان يعطونى حقي..فقد تعاملت مع شركة ريمون مقار للانتاج..ولى عندهم مبلغ منذ سنوات ويرفضون اعطائي باقي حقوقي".