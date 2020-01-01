أحمد عيد عبدالملك يكشف كواليس مفاوضات تدريب نادي النجوم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


قال أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، تحدث مع وكيله، من أجل تدريبه للفريق.

 

وأشار عبدالملك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " اوضة اللبس"، إلى أن رئيس النجوم طلب أن يتولى نجم الزمالك السابق منصب المدير الفني للفريق خلال الخمس مباريات المتبقية للفريق في الدوري.

 

وتابع، "اتفقت مع مسئولي النجوم على أن أتولى قيادة الفريق خلال هذه المباريات، ونحدد بعد ذلك موقفي من الاستمرار خلال الموسم الجديد، وهو ما أعلنته على السوشيال ميديا".

 

وواصل، "فوجئت بعدها إن مستر محمد الطويلة، خرج للصحافة يقول إن أحمد عيد مدرب عام مش مدير فني، وهذا الحديث غير صحيح، فكان لابد من الاعتذار".

 

وأوضح، "اعتذرت عن تدريب النجوم بسبب عدم الالتزام بالاتفاق الذي تم مع إدارة النادي".

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