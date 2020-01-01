أشكركم على دعواتكم لي".. آيشواريا راي تعلق على شفائها من "كورونا"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
علقت نجمة بوليوود الشهيرة آيشواريا راي، على شفائها من فيروس "كورونا عبر حسابها على انستجرام.


وكتبت قائلة "أشكركم كثيرًا جدًا على دعواتكم وصلواتكم وقلقكم وأمنياتكم وحبكم لملاكى الصغير آراذيا ووالدى أميتاب وأبهيشيك وأنا".

وأضافت: "أعتبر نفسى مديونة لكم للأبد، بارك الله فيكم جميعًا، لكم دائمًا حبى وصلواتى لتكونوا فى أفضل حال ومن حولكم، كونوا جيدين وأمنين وليبارككم الله، أحبكم جميعا".

كانت  أيشواريا راي، خرجت قبل أيام قليلة من المستشفى بعدما تبين أن نتائج اختبارها لفيروس "كورونا" المستجد سلبية.

وأعلن النجم الهندي أبهيشيك باتشان، عبر حسابه على موقع "تويتر" عن خروج زوجته أيشواريا راي وابنتهما "أراديا" من المستشفى، وسيعودان إلى المنزل.

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