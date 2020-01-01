صابرين تتوعد المسيئين لها عبر "إنستجرام" برد قاسي





توعدت الفنانة صابرين، المسيئين لها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" برد قاسي، على أي كلمة مسيئة وخارجة.





وكتبت صابرين، "أى حد هيكتب أى كلمة فيها إساءة أو تنمر هعمل تصرف مش لصالحه".





وأضافت: "وقد أعذر من أنذر من هذه اللحظة"، فيما عبر عدد كبير من الجمهور عن دعمه لها.