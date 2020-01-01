صابرين تتوعد المسيئين لها عبر "إنستجرام" برد قاسي
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:43 ص
توعدت الفنانة صابرين، المسيئين لها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" برد قاسي، على أي كلمة مسيئة وخارجة.
وكتبت صابرين، "أى حد هيكتب أى كلمة فيها إساءة أو تنمر هعمل تصرف مش لصالحه".
وأضافت: "وقد أعذر من أنذر من هذه اللحظة"، فيما عبر عدد كبير من الجمهور عن دعمه لها.
كانت صابرين، حلت مؤخرًا ضيفة برنامج "أسالني" والذي تحدثت خلاله عن الكثير من الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية والفنية.
وأوضحت سبب ابتعادها عن السينما قائلة بأنها وجدت نفسها بالدرما كما أنها تلقت الكثير من الأدوار للمشاركة في أعمال درامية كما أن بعد المخرجين منهم "نور الدمرداش ، محمد فاضل ، أنغام محمد علي" ، يطلبونها في معظم أعمالهم.