البندقية تستضيف أول مهرجان سينمائي في زمن "كورونا"





أعلن منظمو مهرجان البندقية السينمائي، أنه سيتم عرض عدد كبير من الأفلام ويحضرها الجمهور فعليا‭ ‬- لأول مرة منذ أن اجتاح فيروس كورونا المستجد العالم وأوقف صناعة السينما.





وستشارك أكثر من 50 دولة فيما سيصبح أول مهرجان سينمائي كبير ينظم بحضور فعلي في زمن كوفيد-19، المرض الناتج عن الإصابة بالفيروس. وسيبدأ المهرجان في الثاني من سبتمبر أيلول ويستمر حتى 12 من الشهر نفسه.





وقال ألبرتو باربيرا مدير المهرجان الذي استعرض الأفلام المشاركة في مؤتمر صحفي ”أنقذنا جوهر المهرجان“.





ستؤخذ قياسات الحرارة للحضور، وسيترك مقعد شاغرا بين كل مقعدين مشغولين في عروض الأفلام، وحتى النقاد المعروفين سيتعين عليهم حجز مقاعدهم مسبقا. وقال باربيرا إن عدد الأفلام خفض ”ولكن قليلا فقط“.





وتضم قائمة الأفلام التي ستتسابق على جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم 18 فيلما بالمقارنة مع 21 فيلما العام الماضي ومنها ”نوماد لايف“ للمخرجة الصينية المقيمة في الولايات المتحدة كلوي تشاو وفيلم ”ورلد وور تو كوم“ (الحرب العالمية الآتية) للمخرج كيسي أفليك.