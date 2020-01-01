موعد مباراة ميلان ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:43 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

يحل نادي ميلان الإيطالي مساء اليوم، ضيفاً على ملعب "لويجي فيراريس" بمدينة جنوى، لمواجهة فريق سامبدوريا، ضمن مواجهات الدروي الإيطالي، الجولة 37.


ويسعى نادي ميلان لحسم المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، مستغلاً خسارة نابولي أمام إنتر ميلان بالأمس.


بينما يخوض سامبدوريا المباراة دون أي هدف، بعد أن ضمن البقاء ضمن أندية الكالتشيو.


ويحتل ميلان المركز السادس برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد سامبدوريا في المركز الخامس عشر برصيد 41 نقطة.


تنقل المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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