الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:54 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

انتهت مفاوضات نادي الزمالك مع محمد عبدالعاطي، لاعب خط وسط فريق وادي دجلة، رغم تمسك إدارة القلعة البيضاء بضم اللاعب.


حدث ذلك بعد خلاف وقع بين الفريقين علي بعض الأمور المادية، وأن مفاوضات نادي الزمالك الأخيرة مع اللاعب لم تكن بفائدة.


ويبحث إدارة الفريق الأبيض عن بديل لعبدالعاطي، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وجاء في المرتبة الأولى نبيل عماد"دونجا"، لاعب خط الوسط بفريق بيراميدز.


وقد وقع دونجا لنادي الزمالك خلال الفترة القصيرة الماضية لمدة 4 مواسم، وذلك في إنتظار موافقة فريق بيراميدز لإتمام الصفقة.


وعرض دونجا على إدارة بيراميدز المساهمة فى الصفقة، من خلال التنازل عن جزء من مستحقاته المالية مع الفريق، من أجل تقريب وجهات النظر مع القلعة البيضاء فى الأمور المادية.


يشار إلى أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، رفض التعاقد مع نبيل عماد دونجا، بسبب وجود تكدس فى خط الوسط الفريق.

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