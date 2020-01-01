ريال مدريد يستعيد نجمه قبل مواجهة مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لاعبي ريال مدريد عادوا إلى التدريبا بعد راحة امتدت لثمانية أيام عقب التتويج بلقب الدوري الإسباني الرابع والثلاثين في تاريخ الملكي.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه تواجد في المران جميع اللاعبين الذين اجتازوا فحوصات فيروس كورونا التي خضعوا لها بشكل فردي بالأمس ماعدا ماريانو دياز الذي ظهرت نتيجته تحليله للفيروس المميت إيجابية وأصدر الملكي بيانًا رسميًا حوله وتم حجر اللاعب في منزله.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن اللاعبين تدربوا بشكل طبيعي بما فيهم البرازيلي مارسيلو الذي تعافى من الإصابة العضلية التي أجبرته على الغياب عن الجولات الثلاث الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المران بدأ بسلسلة من التدريبات البدنية ثم تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين والعمل بالكرة وانتهى المران بعدة مباريات مُصغرة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة العوة في الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر الملكي مباراة الذهاب بهدفين لهدف في معقله السانتياجو برنابيو.