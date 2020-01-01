"من أروع الشخصيات التي مرت في هذا الزمان".. أصالة تنعي طبيب الغلابة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
نعت المطربة أصالة نصرى،  طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، الذي رحل عن عالمنا بالأمس وذلك عبر حسابها الرسمي بتوبتر.

وكتبت أصالة" هذا الإنسان من أروع الشّخصيّات الّتي مرّت في هذا الزّمان ، ويستحقّ أنّ يُحفظ إسمه ومافعل وما أعطى وماداوى ومافي كلّ كتاب .. يحكي قصص قلوب رحيمة".

وأضافت: "يستحقّ شارعاً بإسمه في كلّ أنحاء الوطن العربيّ الكبير ، أحبّه ملايين البشر أنا منّهم ، دون أنّ نلتقيه ، رحم الله طبيب الغلابة".

أخبار تهمك

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ حوالي 7 ساعات

رقم خرافي.. الأهلي يتمسك بضم رمضان صبحي نهائيًا ويُقدم عرضه النهائي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

فرمان ناري من برشلونة ضد المتمرد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

هدف الأهلي والزمالك.. تطورات جديدة بشأن رحيل باهر المحمدى عن الإسماعيلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 14 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

09:43 م

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»