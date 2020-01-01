"من أروع الشخصيات التي مرت في هذا الزمان".. أصالة تنعي طبيب الغلابة

نعت المطربة أصالة نصرى، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، الذي رحل عن عالمنا بالأمس وذلك عبر حسابها الرسمي بتوبتر.





وكتبت أصالة" هذا الإنسان من أروع الشّخصيّات الّتي مرّت في هذا الزّمان ، ويستحقّ أنّ يُحفظ إسمه ومافعل وما أعطى وماداوى ومافي كلّ كتاب .. يحكي قصص قلوب رحيمة".





وأضافت: "يستحقّ شارعاً بإسمه في كلّ أنحاء الوطن العربيّ الكبير ، أحبّه ملايين البشر أنا منّهم ، دون أنّ نلتقيه ، رحم الله طبيب الغلابة".