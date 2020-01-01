التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل جديد للغاز قبالة الساحل المصري
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:44 ص
زينب وهبه
اكتشفت ثلاث شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب عن الغاز في مصر، أمس الثلاثاء، حقل غاز جديد قبالة الساحل المصري، وتستعرض بوابة "الفجر" التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل جديد للغاز قبالة الساحل المصري في السطور التالية:
- شركة توتال الفرنسية تكتشف حقل جديد للغاز قبالة ساحل مصر:
ذكرت وكالة رويترز أن شركة توتال الفرنسية الثلاثاء 28 يوليو 2020، نجحت في اكتشاف حقل جديد للغاز قبالة ساحل مصر وجاء هذا بالاشتراك مع شركتي بي.بي وإيني.
- الحقل الجديد للغاز في بئر بشروش في امتياز شمال الحماد على بُعد 11 كيلو متر من الساحل المصري:
وأشارت الشركة الفرنسية الكبيرة إلى أن هذا الاكتشاف كان في بئر بشروش، في امتياز شمال الحماد الذي يبعد حوالي 11 كيلومترا تقريبًا من الساحل المصري مع العلم أن شركتي إيني وبي.بي تملكان حصة 37.5% في امتياز شمال الحماد في حين تملك شركة توتال الفرنسية حصة 25 %.
- 32 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي كإنتاج أولي لحقل الغاز الجديد:
ومن جانبه صرح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن نتائج الاختبارات التي تمت لاكتشاف بئر بشروش للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال الحماد في دلتا النيل البحرية، كشفت عن معدل إنتاج مبدأي يصل إلى حوالي 32 مليون قدم مكعب كل يوم من الغاز الطبيعي.
-خطة تنمية سريعة:
وأوضح الملا أن شركة إيني الإيطالية القائمة على تشغيل منطقة الامتياز بالتعاون مع شركتي بي بي البريطانية وتوتال الفرنسية سيتم التنسيق بينهم وبين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بهدف وضع خطة تنمية حتى يتم وضعه على وجه السرعة على خريطة الإنتاج عن طريق استغلال البنية التحتية والتيسيرات الإنتاجية المُتاحة بالمنطقة.
يُشار إلى أن الإنتاج الإجمالي لمنطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية والتي تقوم بالعمل فيها شركة إيني الإيطالية قد ارتفع إلى حوالي 12 ألف برميل بشكل يومي من الزيت الخام بعد مرور سنة واحدة من بداية الإنتاج.
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