اكتشفت ثلاث شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب عن الغاز في مصر، أمس الثلاثاء، حقل غاز جديد قبالة الساحل المصري، وتستعرض بوابة " الفجر " التفاصيل الكاملة لاكتشاف حقل جديد للغاز قبالة الساحل المصري في السطور التالية:





- شركة توتال الفرنسية تكتشف حقل جديد للغاز قبالة ساحل مصر:

ذكرت وكالة رويترز أن شركة توتال الفرنسية الثلاثاء 28 يوليو 2020، نجحت في اكتشاف حقل جديد للغاز قبالة ساحل مصر وجاء هذا بالاشتراك مع شركتي بي.بي وإيني.





- الحقل الجديد للغاز في بئر بشروش في امتياز شمال الحماد على بُعد 11 كيلو متر من الساحل المصري:

وأشارت الشركة الفرنسية الكبيرة إلى أن هذا الاكتشاف كان في بئر بشروش، في امتياز شمال الحماد الذي يبعد حوالي 11 كيلومترا تقريبًا من الساحل المصري مع العلم أن شركتي إيني وبي.بي تملكان حصة 37.5% في امتياز شمال الحماد في حين تملك شركة توتال الفرنسية حصة 25 %.





- 32 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي كإنتاج أولي لحقل الغاز الجديد:

ومن جانبه صرح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إن نتائج الاختبارات التي تمت لاكتشاف بئر بشروش للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال الحماد في دلتا النيل البحرية، كشفت عن معدل إنتاج مبدأي يصل إلى حوالي 32 مليون قدم مكعب كل يوم من الغاز الطبيعي.





-خطة تنمية سريعة: