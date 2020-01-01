5 أرقام مميزة حققها تريزيجيه فى موسمه الأول بالبريميرليج "تقرير"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

 

نجح اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فى خطف الأنظار له بعد أن استطاع أن يبقي فريقه استون فيلا فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حيث سجل هدفين أمام نظيره فريق كريستال بالاس وآخر أمام أرسنال بالجولة قبل الأخيرة من عمر البطولة بيبقي الفيلانز بالبريميرليج لهذا الموسم بعد أن كان اقترب بقوة من الهبوط الي الشامبيون شيب.

 

وحقق تريزيجيه خمسة أرقام مميزة فى موسمه الأول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن انضم لصفوف نادى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادى قاسم باشا التركي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.

 

وساهم تريزيجيه مع فريقه أستون فيلا هذا الموسم فى 10 أهداف حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي تسجيل هدف وصناعة آخر ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية التي صعد فيها الفريق الي النهائي وخسر أمام نظيره مانسشتر سيتي بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ليحصل على الميدالية الفضية.

 

وتواجد تريزيجيه ضمن قائمة أسرع اللاعبين فى البريميرليج لهذا الموسم خلف كل من كايل والكر مدافع مانشستر سيتي و اداما تراوري لاعب والفرهامبتون بسرعة بلغت 23.36 ميل في الساعة كانت أمام ليفربول فى ملعب انفيلد.

 

بينما تم اختار لاعب منتخبنا الوطني مرتين كأفضل لاعب فى المباراة من رابطة البريميرليج فى مباراتي استون فيلا أمام كريستال بالاس و أمام أرسنال بالبطولة الإنجليزية.

 

واختارت ‏صحيفة ديلي ميل البريطانية الشهيرة تريزجيه بالمركز الثامن لقائمة أفضل اللاعبين بالبريميرليج بعد الاستئناف البطولة التي توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وصفت الصحيفة فى تقريرها أن اللاعب المصري بطل استون فيلا ومنقذها من الهبوط بعد تسجيل هدفين أمام كريستال وآخر أمام أرسنال وضع الفريق بالبريميرليج الموسم المقبل.

 

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