موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفينتوس نظيره كالياري ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

موعد مباراة يوفينتوس وكالياري

يقام اللقاء الذي يجمع بين يوفينتوس وكالياري، مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

وكان حسم يوفينتوس لقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي، ويتواجد على قمة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، بينما يحتل كالياري المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة.

يشار إلى أن لقاء الدور الأول الذي جمع الفريقين في شهر يناير الماضي، انتهى بفوز يوفينتوس برباعية نظيفة.

يوفينتوس يدخل المباراة بعدما حقق الفوز في المباراة السابقة بثنائية نظيفة أمام سامبدوريا، بينما خسر كالياري في الجولة الماضية بهدف دون رد أمام اودينيزي.

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