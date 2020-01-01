ميدو البطل.. الكشف عن تفاصيل الفيلم الذي يجسد قصة حياة الخطيب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

كشف مدحت العدل المؤلف المصري، عن اتفاقه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أجل عمل فيلم عن قصة حياة بيبو.

وقال العدل في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اوضة اللبس" المذاع على قناة النهار، والذي يقدمه أحمد حسام ميدو، "كابتن الخطيب كان يريد أن يتم عمل قصة حياته فيلم، وجلست معه من أجل كتابتها، وبطلها أحمد حسام ميدو".

وتابع، "عرضت على الخطيب أن يمثل حياته في الصغر أحمد حسام ميدو لأنه ذو عقلية متطورة وحريف، وعندما كنت أقوم بعمل اوبريتات في الأوبرا أول من يأتي كان محمود الخطيب".

وكان اعتزل محمود الخطيب كرة القدم نهائيا في عام1987، وتولى رئاسة النادي الأهلي في ديسمبر 2017.

وتعود منافسات الدوري المصري الممتاز يوم السادس من شهر أغسطس المقبل، والذي يعتلي صدارة جدول ترتيبه الأهلي برصيد 49 نقطة.

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