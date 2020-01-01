رمضان صبحي يحسم موقفه من عرض أولمبياكوس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:55 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية أن رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي حسم موقفه برفض عرض أولمبياكوس اليوناني الذي وصل له في الساعات الماضية من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وتحدث رمضان صبحي مع بعض المقربين منه وأكد لهم أن العرض لا يتناسب مع طموحاته في الملاعب الأوروبية.


ويأتي في الوقت الذي تضغط فيه إدارة الأهلي على رمضان صبحي من أجل استمراره في صفوف الفريق خصوصا في ظل تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني باستمراره واعتماده عليه في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر.


ويسعى الأهلي للإبقاء على رمضان صبحي، خاصة بعد التألق الكبير للاعب مع القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

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