رمضان صبحي يحسم موقفه من عرض أولمبياكوس

كشفت تقارير صحفية أن رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي حسم موقفه برفض عرض أولمبياكوس اليوناني الذي وصل له في الساعات الماضية من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وتحدث رمضان صبحي مع بعض المقربين منه وأكد لهم أن العرض لا يتناسب مع طموحاته في الملاعب الأوروبية.





ويأتي في الوقت الذي تضغط فيه إدارة الأهلي على رمضان صبحي من أجل استمراره في صفوف الفريق خصوصا في ظل تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني باستمراره واعتماده عليه في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر.



