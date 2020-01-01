أتلتيكو مدريد يصدم تشيلسي بشأن صفقة الأخطبوط

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:38 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

كشف رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، أن الحارس السلوفيني يان أوبلاك، رغبة عدة أندية أوروبية لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وقال سيريزو اثناء مقابلته مع صحيفة"ماركا" الرياضية:" أوبلاك وقع على تجديد عقده العام الماضي، ويستمر مع الفريق حتي2023 هو لاعب لأتلتيكو مدريد حتي نهاية عقده ".


وأضاف "هو أفضل حارس في الساحة الرياضية في وقتنا الحالي، وليس غريباً أن تصله عروض من أندية أخرى كبرى".


وتابع "هو لاعب ماهر، وبدون شك لا يتفوق عليه أحد في مركزه حاليا، ولا يختلف عليه اثنان".


وأكمل:" سيريزو قدم موسم جيد حتي الآن، منهيا الدوري في المركز الثالث ليؤكد حضوره في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".


وأختتم:" وهذا بجانب إضافة لاستمرار منافسته بالتشامبيونزليج هذا الموسم، رغم توديعه كأس الملك من قبل فريق كولتورال ليونيسا، في الدرجة الثالثة".

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