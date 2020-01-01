أرملة وحش الشاشة فريد شوقي تكشف لأول مرة عن إصابته بالإكتئاب قبل وفاته

كشفت سهير ترك أرملة وحش الشاشة العملاق الراحل فريد شوقي عن إصابة زوجها بالإكتئاب قبل وفاته.





وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن زوجها كان متفائلا لأبعد الحدود، لكن في أيامه الأخيرة أصيب باكتئاب وذلك بسبب إجرائه جراحة في قدمه".





وتواكب هذه الأيام الذكرى المئوية لميلاد وحش الشاشة، حيث ولد في 30 يوليو 1920.



