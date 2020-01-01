"شباب الصحفيين": زوج آية حجازي و"تيتو" أحدث المنضمين لسلسلة المتحرشين

طالبت جبهة شباب الصحفيين الناشطات اللاتي تعرضن للتحرش من الإثاريان الوهميان محمد حسين مصطفى عبد الله زوج أية حجازي السابق اتهماهما في القضية رقم 42522014 جنايات اتجار في البشر ومؤسس كيان بلادي بالولايات المتحدة عقب انطلاق وتصدر "هاشتاج" تورط زوج آية حجازي، وزميلة في نضال التحرش الإثاري طارق محمد أحمد حسین وشهرته "تيتو"، بسرعه تقديم بلاغات ضدهما حتى يكونا عبرة لكل من تسول له نفسه إيذاء السيدات وفضحهن.

وأكدت الجبهة، أنه بعد إعلان وتضررت أربع ناشطات تعرضهن للتحرش من الأول، والتحذير من التعامل مع الثاني أصبح محاكمتها واجب.



