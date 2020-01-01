"شباب الصحفيين": زوج آية حجازي و"تيتو" أحدث المنضمين لسلسلة المتحرشين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:27 ص
هيثم طوالة
هيثم طوالة
الفجر
طالبت جبهة شباب الصحفيين الناشطات اللاتي تعرضن للتحرش من الإثاريان الوهميان محمد حسين مصطفى عبد الله زوج أية حجازي السابق اتهماهما في القضية رقم 42522014 جنايات اتجار في البشر ومؤسس كيان بلادي بالولايات المتحدة عقب انطلاق وتصدر "هاشتاج" تورط زوج آية حجازي، وزميلة في نضال التحرش الإثاري طارق محمد أحمد حسین وشهرته "تيتو"، بسرعه تقديم بلاغات ضدهما حتى يكونا عبرة لكل من تسول له نفسه إيذاء السيدات وفضحهن.
وأكدت الجبهة، أنه بعد إعلان وتضررت أربع ناشطات تعرضهن للتحرش من الأول، والتحذير من التعامل مع الثاني أصبح محاكمتها واجب.

في السياق، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي، إن طارق محمد أحمد حسين "شهرته طارق كيتو"، باحث بمركز دعم التحول الديمقراطي بتونس وسبق تقنين الإجراءات ضده عام ۲۰۱۷ التحريض على التظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود ومتهم في القضية رقم ۲۰۱۸۱۷۳۹ التحرك الإعلامي للعناصر الإثارية والاخوانية ومتهم في قضايا تحرش كثيرة في تونس.

أضاف "طوالة": أن محمد حسين وصديقه "تيتو" صدعونا كذبا وزوار بشعارات وهمية خلال الفترة الماضية ولكنهم سرعان ما انكشفوا وسقط عنهم قناع الشرف الذي يدعونه وسقطوا في بئر التحرش لينضموا إلى سلسلة المتحرشين.

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