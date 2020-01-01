"صاحبة رأي" تحصد مليوني مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)





حقق كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي" نجاحًا كبيرًا" بعد ساعات قليلة من إطلاقه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





واستطاع الكليب تحقيق أكثر من مليوني مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحه.





ونال كليب "صاحبة رأي" إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية.





كليب "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر.



