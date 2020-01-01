وزير الزراعة: مصر تستخدم معالجات مياه الصرف بتكلفة تصل إلى المليارات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحاصلات الزراعية المصرية تصدر لـ 166 دولة حول العالم، لافتَا إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال، وتحتل المرتبة الثانية في تصدير البطاطس، معقبًا: "سمعة الحاصلات الزراعية المصرية بقت في مكانة تانية".

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن إجمالي الصادرات منذ أول يناير من العام الجاري وصلت لـ 3.7 مليون طن رغم الازمات العالمية وأزمة كورونا، ولكن هناك عمل مؤسسي ومتابعة وإجراءات مصرية قوية يثق فيها العالم.

وأوضح أن "مصر ودولتين فقط على مستوى العالم هم من ينتجون القطن طويل التيلة، وكان بكميات  كبيرة جدًا قبل تدهور هذا القطاع من بعد 2014، وقميص القطن المصري في دول العالم يصل سعره لآلاف الجنيهات"، مشيرًا إلى أن مصر تستخدم معالجات مياه الصرف والأمطار بتكلفة تصل إلى المليارات.

وفي إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم.

يقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوم.

وتستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهرًا بتكلفة تقديرية حوالي 780 مليون جنيه.

ووقع العقد عن الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة جاما للإنشاءات - الفائزة بالمناقصة - المهندس أيمن سعد نائب رئيس مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن تحديث كامل في الإنشاءات والآلات - التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية - وتطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب.

وتقوم خطة التطوير على زيادة التخصص والحد من تكرار نفس الأنشطة في أكثر من شركة، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط، وذلك بهدف تحويل العشر شركات الناتجة عن الدمج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل فيما بينها مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 3 أضعاف، فيما تستمر الشركات التي سيتم دمجها في عملها بوضعها الحالي كشركات منفصلة لحين إتمام عملية الدمج والتي من المتوقع أن تنتهي قبل صيف 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة معالجات مياه الصرف بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 20 ساعة

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة جديدة.. نجم الزمالك يرفض تجديد عقده مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ يوم

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

منذ حوالي 3 ساعات

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ حوالي 13 ساعة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 14 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

09:43 م

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

هل ينتقل للزمالك؟.. صالح جمعة يثير الجدل برسالة غامضة بعد استبعاده من مباراة الجونة

07:01 ص

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم ويحدد البديل

05:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»