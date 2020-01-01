طريقة تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي في موسم الحج (فيديو)

قال الشيخ سعد بن جميل القرشي، عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي، إنه تم وضع لكل مجموعة من الحجاج وعددهم 20 حاج مراقب صحي ومراقب من وزارة الحج مع العمل على تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم لمس الكعبة وعدم لمس المقام وعدم ملامسة أي شيء في الحرم المكي الشريف.

وأضاف القرشي في لقائه عبر "زوم" ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن أنه بدأ الاستعداد لموسم الحج بوجود 3500 عامل وتم ضع خطوط التباعد في الطواف والسعي، مشيرًا إلى أنه من شروط اختيار الحجاج هذا العام هي ألا يكون الحاج لديه أي من الأمراض المزمنة ولا تظهر عليه أي أعراض كورونا.





وأشار إلى أن السعودية بدأت اتخاذ إجراءات صارمة وشديدة في تطبيق أعلى معايير الصحة للحجاج، مشيرًا إلى أن بداية التسجيل للحجاج كان منذ 15 ذو القعدة الماضي، موضحًا أنه في يوم 20 ذو القعدة كان هناك فحص أولي للحجاج ومتابعتهم من قبل وزارة الصحة حتى وصولهم.





وأشار، إلى أنه اليوم كان أخر وصول الأفواج في فنادق مكة المكرمة وتم وضع كل حاج في غرفة مخصصة له بأعلى معايير الجودة وأعلى معايير الصحة.





دعاء يوم عرفة

من ناحية أخرى كشف الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، عن دعاء يوم عرفة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير.

وقال "عطية"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" أن صيام يوم عرفة سنة للقادر عليه من غير الحجيج.

وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب إلى الله أن يغفر صيام عرفة سنة مضت وأخرى قادمة.

موسم حج استثنائي

تقود المملكة العربية السعودية هذا العام، موسم حج استثنائي، حيث يتوافد عدد محدود من ضيوف الرحمن من مناطق المملكة على الحرم المكي، بعد أن انتهت السلطات استعداداتها لاستقبالهم، وطبقت السلطات السعودية، آليات صحية، وإجراءات صارمة تساعد الحجاج منذ وصولهم، لتنظيم موسم حج خال من فيروس كورونا.

البروتوكولات الصحية.



